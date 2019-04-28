Названа причина взрыва мины в Петербурге

Названа предварительная причина взрыва мины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по городу и области.

До этого стало известно, что в результате инцидента пострадал один мужчина. Ему оторвало кисть руки. В настоящее время он находится в больнице.

Специалисты выяснили, что мина времен ВОВ была немецкой. По предварительным данным, причиной взрыва стал «сдетонировавший снаряд малого калибра».

Отмечается, что взрывотехники осмотрели набережную в Петербурге и не нашли других снарядов.

Ранее стали известны подробности взрыва мины в Петербурге.