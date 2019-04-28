Папа Римский поздравил братьев и сестер из Восточных церквей с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил христиан, которые сегодня, 28 апреля, отмечают Светлое Христово Воскресение, передает РИА «Новости».

Данное заявление понтифик сделал по завершении мессы на площади Святого Петра в Ватикане, в ходе которой поздравил с Пасхой «всех восточных католиков и православных».

«Нашим братьям и сестрам из Восточных церквей, которые согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасху, направляю сердечные поздравления. Господь воскресший да наполнит их светом и миром», — сказал Франциск.

Православные христиане празднуют Пасху сегодня, 28 апреля. Римско-католическая церковь отметила Светлое Воскресение Христово неделей раньше — 21 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой.