Температурный рекорд побит в Москве в субботу

В субботу, 27 апреля, в Москве был обновлен исторический максимум температуры, установленный в 2001 году. Об этом говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, на станции ВДНХ была зарегистрирована температура 24,5°С, в то время как рекорд 18-летней давности составлял 24,1°С.

«Следует отметить, что погода в Москве стояла по-летнему теплая примерно с середины завершающейся недели», — говорится в сообщении.

Кроме того, температурный рекорд в тот день также был побит в Можайске, где воздух прогрелся до 24,7°С. Предыдущий максимум для 27 апреля составлял 23,5°С и был зарегистрирован в 1986 году.

Ранее москвичам предрекли возвращение заморозков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.