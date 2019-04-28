ИГ взяло ответственность за последние три взрыва на Шри-Ланке

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Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла ответственность за серию последних взрывов на Шри-Ланке, которые произошли в пятницу, 26 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в городе Калмунай трое боевиков привели в действие пояса со взрывчаткой после столкновения с полицией. В результате взрывов 17 сотрудников погибли или получили ранения.

ИГ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва, а до этого, 21 апреля, восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.

Ранее сообщалось, что причастные к серии взрывов организации запретили на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.