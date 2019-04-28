В Раде посоветовали готовиться ко «второму Чернобылю»

Эксперты объяснили заявление депутата Рады, заявившего о вероятности повторения чернобыльской катастрофы, передает RT.

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине есть ряд предприятий, работа которых несет в себе угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

В свою очередь эксперты отметили, что власти Украины не принимают никаких мер для восстановления энергетической инфраструктуры, что создает почву для повторения атомной аварии.

Помимо этого, проблему представляет сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, что Украина использует американское топливо, которое не подходит для украинских АЭС.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС.