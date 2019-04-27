Благодатный огонь прибыл в Москву

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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, спецрейс с благодатным огнем приземлился в международном аэропорту Внуково.

Как отмечается, огонь в Россию привезли в особых лампадах.

При этом святыню в терминале аэропорта встретили сотни верующих.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь привезли в Киев.

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