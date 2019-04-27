Латышку оскорбила инструкция на русском языке

В Латвии жительницу Карлу Луну оскорбила инструкция на русском языке. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, она получила от одного латвийского предприятия письмо, которое содержало инструкцию к газовому счетчику на русском языке.

По ее словам, она чувствует себя задетой. Она добавила, что «тут не какая-то русская деревня», и русский не является языком ЕС.

На ее гневный отклик отреагировала латвийский политолог Илзе Островска.

«Это тонкий намек, что вас не считают принадлежащей к той группе жителей, которые мухлюют с газовыми счетчиками», — подчеркнула Островска.

На настоящий момент только латышский язык является государственным в стране, хотя около 40% жителей считают русский своим родным языком.