Отец Карауловой отреагировал на освобождение дочери из колонии

Отец студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Павел Караулов прокомментировал освобождение дочери, передает РИА «Новости».

По его словам, в семье «приходят в себя» после этого события.

«Сейчас еще рано что-то говорить, все завтра. Дайте в себя прийти», — сказал Караулов.

При этом Караулов отметил, что пресс-конференции в ближайшие дни не планируется.

Ранее мама Карауловой призналась, что счастлива.

Караулова была арестована еще в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.