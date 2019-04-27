Мать Карауловой отреагировала на освобождения дочери из колонии

Мама студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), Кира Караулова прокомментировала освобождения дочери, передает RT.

Мама Карауловой призналась, что счастлива. Однако она отметила, что досрочное освобождение дочери пока не укладывается в ее голове.

«У меня в голове пока не укладывается, что черная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди все будет замечательно» — добавила Кира Караулова.

Кроме того, мать освобожденной напомнила, что 27 апреля ровно 3,5 года, как задержали ее дочь. По ее словам, число 27 постоянно их преследует.

«27 мая она сбежала, 27 октября ее задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки», — заключила Кира Караулова.

Ранее сообщалось, что Караулова досрочно вышла из колонии.

Как отмечается, Караулова была арестована еще в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. По ее словам, Караулова понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.