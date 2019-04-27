Караулова досрочно вышла из колонии

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), вышла из колонии. Об этом сообщает RT.

По данным издания, Караулова больше не находится в колонии после недавнего решения Вологодского городского суда.

Ранее сообщалось, что суд отпустил Караулову по УДО.

Как отмечается, Караулова была арестована еще в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. По ее словам, Караулова понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.