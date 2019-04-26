«Позорное пятно на судебной системе США»: МИД о Бутиной

Мария Бутина/Facebook.com

В МИД России назвали решение американского суда по делу россиянки Марии Бутиной позорным пятном на американской судебной системе, передает ТАСС.

«Этот приговор - позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в США назвало приговор россиянке Марии Бутиной вопиющим беззаконием.

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.