Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, учащиеся начала сбор подписей в поддержку своей инициативы.

По словам руководителя пресс-службы ВШЭ Ксения Брегадзе, администрация вуза пока не приняла решение.

Ранее сообщалось, что Россия направила ноту протеста Австрии из-за советского памятника.