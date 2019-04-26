СМИ назвали число невыездных россиян-должников

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что перед майскими праздниками 3 миллиона россиян не смогут покинуть Россию из-за долгов, пишут «Известия».

Из статистики ФССП следует, что в общей сложности в первом квартале нынешнего года 4,4 миллиона россиян оказывались невыездными. При этом, согласно данным ведомства, это число в полтора раза больше, чем годом ранее — в 2018-м права выехать в другие страны были лишены 2,9 миллиона жителей России.

В ведомстве добавили, что мера с ограничением выезда за рубеж заставила россиян чаще выплачивать долги, в январе-марте нынешнего года они вернули 19 млрд руб., что на 6,1 млрд руб. больше, чем в прошлом году.

Ранее судебные приставы назвали число невыездных москвичей.