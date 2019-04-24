Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, с пятницы, 27 апреля, в столице ожидаются небольшие кратковременные дожди.

«Температура воздуха на Пасху заметно понизится — на 5-8°С по сравнению с тем температурным фоном, который будет до этого. Если до субботы включительно температура днем плюс 20-22°С, то в воскресенье, в ночь температура будет плюс 5-10°С, а днем — плюс 12-17°С», — сказал Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали аномально теплую погоду.