Фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию предъявили обвинения
Следователи МВД России предъявили обвинение в окончательной редакции предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела. Об этом сообщил адвокат Андрей Шалаев, передает ТАСС.
Как отмечается, обвинения предъявлены почти всех фигурантам «кокаинового дела».
«Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела», — отметил Шалаев.
Ранее сообщалось, что Германия выдала России ключевого фигуранта «кокаинового дела».