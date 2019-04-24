Фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию предъявили обвинения

Следователи МВД России предъявили обвинение в окончательной редакции предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела. Об этом сообщил адвокат Андрей Шалаев, передает ТАСС.

Как отмечается, обвинения предъявлены почти всех фигурантам «кокаинового дела».

«Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела», — отметил Шалаев.

Ранее сообщалось, что Германия выдала России ключевого фигуранта «кокаинового дела».