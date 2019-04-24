На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысяч россиян
С начала 2019 года украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2800 россиян. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как отмечается, попасть на территорию страны часто хотят спортсмены, артисты, бизнесмены, а также люди, которые едут к своим родственникам.
При этом с начала 2014 года поток российских граждан уменьшился почти втрое: с 15 до 5 млн человек.
Ранее сообщалось, что Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян в 2018 году.