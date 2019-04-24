Прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя

Верховная народная прокуратура Китая приняла решение об аресте экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя по подозрению в коррупции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По имеющимся данным, дело Хунвая было передано на рассмотрение органов прокуратуры после завершения расследования китайского государственного комитета по надзору.

Как отмечается, после получения материалов дела прокуратора приняла решение взять под арест Мэн Хунвэя.

Ранее сообщалось, что жену экс-главы Интерпола пытались похитить.