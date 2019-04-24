В Москве в среду ожидается до +23°С

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В столице в среду, 24 апреля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от +21°С до +23°С.

Днем будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.