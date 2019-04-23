Трое крымчан подорвались, пытаясь распилить артиллерийский снаряд

В селе Марьевка Ленинского района Крыма подорвались трое местных жителей, когда пытались распилить артиллерийский снаряд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по региону Ольгу Кондрашову.

Она рассказала, что инцидент произошел в одном из «частных домовладений».

«Трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас — артиллерийский снаряд. В результате произошла его детонация», — сказала Кондрашова.

Представитель МВД добавила, что в результате инцидента один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что военный подорвался на гранате в Туле.