Министр Шри-Ланки назвал взрывы в церквях ответом на теракт в мечетях Новой Зеландии
Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом исламистских группировок на стрельбу в мечетях Новой Зеландии, сообщает Reuters.
Он отметил, что местные правоохранители пришли к такому выводу по итогам первоначального расследования. По его словам, к атаке причастны две исламистские группировки.
Ранее сообщалось, что число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321 человека.
Стрельба в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта, в результате атак на мечети погибли 50 человек.