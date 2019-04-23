Министр Шри-Ланки назвал взрывы в церквях ответом на теракт в мечетях Новой Зеландии

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Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом исламистских группировок на стрельбу в мечетях Новой Зеландии, сообщает Reuters.

Он отметил, что местные правоохранители пришли к такому выводу по итогам первоначального расследования. По его словам, к атаке причастны две исламистские группировки.

Ранее сообщалось, что число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321 человека.

Стрельба в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта, в результате атак на мечети погибли 50 человек.