Пенсионер не дождался приема врача и покончил с собой в туалете поликлиники

80-летний пенсионер покончил с собой в туалете одной из поликлиник Иркутска, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина пришел в клинику, чтобы сдать анализы. Отмечается, что он не дождался своей очереди на прием ко врачу, пошел в туалет и покончил с собой.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.

В прошлом году сообщалось, что пенсионер из Москвы выстрелил в сына и покончил с собой.