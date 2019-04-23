Стало известно, когда в Москве зацветет сакура

Сакура зацветет в Москве в конце апреля — начале мая, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, в Бирюлевском дендропарке сакура зацветет в начале мая, в ботаническом саду МГУ — возможно, уже в конце апреля.

«Это немножко зависит от погоды, но сейчас как раз такие теплые дни, что, возможно, сакура у нас зацветет уже через неделю, в конце апреля», — рассказал директор филиала ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

В Главном ботаническом саду им. Н. Цицина РАН ожидают начала цветения сакуры 26 апреля.