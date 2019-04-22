В России выявили убыль населения в 60 регионах

Исследование выявило лидеров и аутсайдеры среди российских регионов в демографическом рейтинге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, заметнее всего численность населения за 2016-2018 годы выросла в Севастополе (6,46%), Ингушетии (5,2%) и Чечне (4,5%), Тюменской (4,41%), Ленинградской (3,88%) и Московской областях (3,84%).

Однако в 60 регионах выявлена убыль населения. По данным агентства, на последнем месте в рейтинге — Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области численность сократилась на 3,53%, а в Тамбовской области на 3,27%, уточняет агентство.

По данным исследования, наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской и Нижегородской областях.

«Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что в Россияне стали больше умирать.