Мужчина выбросил раздражавшего его кота с восьмого этажа

В Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил из окна восьмого этажа кота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по региону.

По словам задержанного, он сделал это, потому что кот его раздражал. Причем в момент совершения преступления мужчина был в нетрезвом состоянии.

Как отмечается, вскоре после случившегося 33-летний мужчина был задержан, против него возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Уточняется, что на настоящий момент кот находится в ветеринарной клинике.

Ранее сообщалось, что уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину.