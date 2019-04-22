В Москве в понедельник ожидается до +19°С

В столице в понедельник, 22 апреля, ожидается до +19°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от +17°С до +19°С.

Днем будет малооблачно. Без осадков. Ветер слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.