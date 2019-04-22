Адвокаты Бутиной просят суд исключить из дела оценку экс-сотрудника ФБР

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Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной просит суд исключить из дела экспертную оценку бывшего сотрудника ФБР Роберта Андерсона, согласно которой ее действия были предприняты «от лица российских властей». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, адвокаты Бутиной опровергли приобщенные к делу материалы Андерсона.

Как отмечается, защита россиянки утверждает, что подобные действия со стороны обвинения нарушают правовые нормы.

При этом Андерсон считал, что действия Бутиной могли нанести «серьезный ущерб» нацбезопасности США.

Ранее сообщалось, что Бутиной грозит полтора года лишения свободы.