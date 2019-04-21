Задержаны 13 человек после взрывов в Шри-Ланке
Власти Шри-Ланки задержали 13 человек по подозрению в причастности к серии взрывов, в результате которых погибли не менее 215 человек, сообщает РИА «Новости».
Неизвестно, являются ли они местными жителями, или приезжими из-за границы.
Ранее сотрудники полиции сообщили об обнаружении грузовика, на котором, по предварительным данным, передвигались организаторы взрывов, и на котором они перевозили взрывчатку.
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны.