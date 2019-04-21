Задержаны 13 человек после взрывов в Шри-Ланке

Последствия серии взрывов в церкви в Коломбо, Шри Ланка, 21 апреля 2019 года Derena TV via Reuters TV

Власти Шри-Ланки задержали 13 человек по подозрению в причастности к серии взрывов, в результате которых погибли не менее 215 человек, сообщает РИА «Новости».

Неизвестно, являются ли они местными жителями, или приезжими из-за границы.

Ранее сотрудники полиции сообщили об обнаружении грузовика, на котором, по предварительным данным, передвигались организаторы взрывов, и на котором они перевозили взрывчатку.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны.