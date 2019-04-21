Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Число жертв в результате взрывов, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, превысило 200 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ланкийской полиции.
По его словам, в результате взрывов погибли 207 человек.
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. До этого говорили о 185 погибших, в том числе 35 иностранцев, и 500 пострадавших.
Ранее сообщалось, что семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке.