Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

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Число жертв в результате взрывов, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке, превысило 200 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ланкийской полиции.

По его словам, в результате взрывов погибли 207 человек.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. До этого говорили о 185 погибших, в том числе 35 иностранцев, и 500 пострадавших.

Ранее сообщалось, что семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке.