Седьмой за день взрыв произошел на Шри-Ланке

На Шри-Ланке 21 апреля произошел очередной взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что взрыв был зафиксирован рядом со столицей Шри-Ланки.

По предварительным данным, взрыв произошел возле зоопарка. Погибли два человека.

Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Пасху на Шри-Ланке возросло до 185 человек.

До этого прогремело шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны. Устанавливаются детали произошедшего.