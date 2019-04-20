Полицейские устроили массовую драку в Москве

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МВД.

Как отмечается, сотрудники полиции находились в свободное от службы время. Они собрались в заведении на улице Борисовские Пруды и подрались.

В МВД заявили, что по данному факту уже началась служебная проверка. Всех участников драки накажут.

Ранее сообщалось, что полицейские подрались с крымскими чиновниками под Ростовом.