Стрельба у ночного клуба произошла в Мельбурне, есть жертвы
В Мельбурне у ночного клуба произошла стрельба. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека в больнице. Кроме того, пострадали еще четыре человека.
Отмечается, что неизвестный, стрелявший в людей у ночного клуба, скрылся. Его разыскивают.
В настоящее время расследуются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ночном клубе в Австралии произошла стрельба.