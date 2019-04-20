Стрельба у ночного клуба произошла в Мельбурне, есть жертвы

В Мельбурне у ночного клуба произошла стрельба. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека в больнице. Кроме того, пострадали еще четыре человека.

Отмечается, что неизвестный, стрелявший в людей у ночного клуба, скрылся. Его разыскивают.

В настоящее время расследуются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе в Австралии произошла стрельба.