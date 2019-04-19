17 человек пострадали при пожарах в Забайкалье

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, из-за пожаров в Забайкальском крае эвакуировали более 100 человек.

Как отмечается, около 14 населенных пунктов пострадали при пожарах.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.