17 человек пострадали при пожарах в Забайкалье

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В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, из-за пожаров в Забайкальском крае эвакуировали более 100 человек.

Как отмечается, около 14 населенных пунктов пострадали при пожарах.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.