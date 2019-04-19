В Кремле прокомментировали ситуацию с пожарами в Забайкалье

Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с природными пожарами в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о положении дел главе государства по телефону.

«Зиничев доложил Путину о том, что вызванные, скорее всего, палом травы природные пожары многократно усилились из-за сильного ветра, достигавшего 30 метров в секунду», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что из-за пожаров пострадали 12 населенных пунктов.

«Десять из них потушены, в двух пока сохраняется горение», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.