После крупного пожара на предприятии Татарстана возбуждено дело

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Татарстану возбудило уголовное дело после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, разбирательство связано с возможным нарушением требований охраны труда.

По данным регионального Минздрава, из-за пожара, по предварительным данным, пострадали 17 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Нефтехимическая компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» специализируется на производстве синтетических каучуков и пластиков.

Ранее сообщалось, что очевидцы сообщили о пожаре на НПЗ в Капотне.