СПЧ предложит уточнить статью УК об организации преступного сообщества

Совет при президенте по правам человека планирует выйти с инициативой по корректировке статьи 210 Уголовного кодекса об организации преступного сообщества, сообщил «Газете.Ru» на полях Ялтинского международного экономического форума глава СПЧ Михаил Федотов.

«Мы хотим, чтобы это было более понятно сказано, чтобы под преступное сообщество попадали действительно то, что было задумано законодателем: это банды, криминальные сообщества, которые занимаются лохотронами, например, и так далее», — сказал Федотов.

По его словам, на практике обвинения по ст. 210 УК России приплюсовывают к обвинениям по ст. 159 УК («Мошенничество»), по статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов, когда бухгалтер и гендиректор предприятия считаются организаторами преступного сообщества. Нынешняя формулировка и правоприменительная практика позволяет использовать эту статью «как угодно», полагают в СПЧ.

«Как это лучше уточнить, мы будем говорить в ближайшее время, готовим заседание на эту тему», — отметил Федотов.

Статья 210 УК России предусматривает наказание за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).