Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.

Инцидент произошел на складе в Карбон-Бланке. Уточняется, что на складе загорелся подвесной потолок, который рухнул на ящики с алкоголем.

В результате возгорания была уничтожена значительная часть винных запасов, а также другой алкоголь.

В настоящее время пожарные следят, чтобы возгорание не возобновилось, а страховщики и представитель компании оценивают сумму ущерба.