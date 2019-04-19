Частные кладбища могут создать в России

В стране могут создать частные участки, предназначенные для погребения умерших. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, законопроект о создании частных кладбищ разрабатывает российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Причем планируется, что такие участки будут находиться на государственной земле с частными операторами.

Кроме того, разрабатывающийся документ запрещает «навязывание услуг», передачу данных об умерших третьим лицам и готовить умерших к захоронению медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что на кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие.