Частные кладбища могут создать в России
В стране могут создать частные участки, предназначенные для погребения умерших. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, законопроект о создании частных кладбищ разрабатывает российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Причем планируется, что такие участки будут находиться на государственной земле с частными операторами.
Кроме того, разрабатывающийся документ запрещает «навязывание услуг», передачу данных об умерших третьим лицам и готовить умерших к захоронению медицинским учреждениям.
Ранее сообщалось, что на кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие.