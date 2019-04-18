Экс-охраннику концлагеря предъявили обвинения в ФРГ

В ФРГ прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф, который подозревается в пособничестве убийству узников. Об этом сообщает Welt.

Как отмечается, экс-охранник работал в польском нацистском концентрационном лагере с 1944 по 1945 год. За это время нацисты убили по меньшей мере 5230 человек.

Уточняется, что обвиняемый признался, что работал в лагере, однако не признал свою вину. По его словам, он сочувствовал убитым, но если бы он ушел из лагеря, «нашли бы кого-то другого», добавил экс-охранник.

Ранее сообщалось, что США депортировали в Германию последнего нациста Третьего рейха.