Изможденного белого медведя нашли в 700 километрах от места его обитания

На Камчатском полуострове жители села Тиличики обнаружили изможденного от голода белого медведя. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, сам населенный пункт располагается в 700 километрах к югу от привычного места обитания медведей.

Экологи предположили, что глобальное потепление побудило белого медведя покинуть свои родные места: лед отступает, и животным негде охотиться.

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«Лед отступает, и белые медведи ищут новые способы выживания. И самый простой путь — это люди», — рассказал Владимир Чупров из организации Greenpeace.

Уточняется, что в конце недели медведя на время усыпят и отвезут в место его обитания — на Чукотку. Сейчас же местные жители подкидывают медведю рыбу, чтобы он чувствовал себя более комфортно.

Ранее сообщалось, что в Эстонии усыпили подаренного Россией медведя.