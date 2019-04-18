Изможденного белого медведя нашли в 700 километрах от места его обитания
На Камчатском полуострове жители села Тиличики обнаружили изможденного от голода белого медведя. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечается, сам населенный пункт располагается в 700 километрах к югу от привычного места обитания медведей.
Экологи предположили, что глобальное потепление побудило белого медведя покинуть свои родные места: лед отступает, и животным негде охотиться.
«Лед отступает, и белые медведи ищут новые способы выживания. И самый простой путь — это люди», — рассказал Владимир Чупров из организации Greenpeace.
Уточняется, что в конце недели медведя на время усыпят и отвезут в место его обитания — на Чукотку. Сейчас же местные жители подкидывают медведю рыбу, чтобы он чувствовал себя более комфортно.
Ранее сообщалось, что в Эстонии усыпили подаренного Россией медведя.