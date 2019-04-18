В московскую редакцию «Росбалта» пришли с обысками

Полиция проводит обыски в московской редакции информационного агентства «Росбалт», правоохранители не пускают в нее посетителей, сообщает РИА «Новости».

Представитель агентства отметила, что в редакции не знают, с чем связан обыск.

Позднее главред «Росбалта» Николай Ульянов заявил, что работа редакции полностью прекращена из-за деятельности органов правопорядка.

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«Сотрудники полиции ведут себя довольно вежливо ... Однако при этом изымают не только системный блок этого сотрудника, но еще и мой системный блок», — сказал Ульянов.

Он добавил, что руководство «Росбалта» намерено обратиться в прокуратуру с жалобой на действия полицейских.