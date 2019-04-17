В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В севастопольском баре «Бенефис» произошел конфликт между тремя уроженцами Дагестана и мужчиной, последний умер в результате ножевого ранения, сообщается в инстаграме регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы «заставили» бармена включить лезгинку, после чего со словами «Танцуй давай, да!» потребовали от «34-летнего Олега» исполнить этот танец. Когда последний отказался, они обратились с таким же требованием к жене Олега, после этого между мужчинами завязалась потасовка.

Реклама

«Еще до приезда врачей, от многочисленных проникающих ножевых ранений в область груди, пострадавший [Олег] скончался на руках жены», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что подозреваемые были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Москве нетрезвый рецидивист зарезал мужчину у караоке-бара.