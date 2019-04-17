Закормленный сочными овощами козел Коралл умер в красноярском зоопарке

Представитель красноярского зоопарка «Роев ручей» Екатерина Михайлова сообщила, что посетители до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что сочные корма вроде моркови и капусты не должны содержаться в рационе винторогого козла в таком большом количестве.

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«Вчера в нашем Парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители Парка», — говорится в сообщении зоопарка «Роев ручей».

Также в пресс-службе призвали не давать животным принесенные с собой овощи, и, тем более, «ядовитые для животных хлеб и сахар».

Ранее сообщалось, что французские пожарные на вертолете спасли мужчину от агрессивного горного козла.