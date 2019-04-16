Возбуждено уголовное дело против взявшего в заложники сотрудницу метро в Москве

Возбуждено уголовное дело против 45-летнего мужчины, который взял в заложники одну из сотрудниц столичного метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного СУ СК по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел утром на посту охраны при въезде в туннель около станции «Автозаводская». Мужчина закрылся внутри поста, начал угрожать молотком сотруднице и выдвигать требования.

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По словам следователей, мужчине в ближайшее время предъявят обвинения по ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве.