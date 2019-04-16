Четверо пьяных малолетних украинцев устроили погром на кладбище

В Киевской области в селе Малая Антоновка четверо малолетних, находясь в нетрезвом состоянии, совершили погром на местном кладбище, передает УНН.

«Работники полиции быстро установили хулиганов. Ими оказались четверо детей 9, 10 и двое 13-летнего возраста, все жители города Узин. Как оказалось, один из старших мальчишек уже попадал в поле зрения полицейских за совершение кражи», — сообщили в местной полиции.

Реклама

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, сначала дети похитили металлические трубы с территории Узинского сахарного завода, сдали их в пункт приема металлолома, на вырученные 137 грн купили наливку и решили «развлечься».

На кладбище они повредили семь памятников на могилах, три из которых уничтожены полностью.

Дети свою вину признали.

Заведено два уголовных производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.