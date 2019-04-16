Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал «моральными уродами» и «дегенератами» жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Уточняется, что об этом правнук Сталина сказал после социального опроса, проведенного среди россиян.

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По словам Джугашвили, 46% опрошенных сочли репрессии нормой. Он отметил, что эти данные его расстраивают.

«Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов», — добавил Джугашвили.

Он удивился, что почти половины опрошенных россиян считают, что «великие цели» достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться.