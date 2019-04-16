В СПЧ отреагировали на освобождение Карауловой
Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал освобождение бывшей студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Федотова, освобождение девушки является проявлением заботы о будущем Карауловой с «изломанной судьбой».
«Она понесла наказание, не сопоставимое по своей тяжести с тем, что она совершила», — отметил Федотов.
Ранее сообщалось, что отец Карауловой «в шоке» от решения суда.
Также до этого стало известно, что суд отпустил Караулову по УДО.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.