В СПЧ отреагировали на освобождение Карауловой

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Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал освобождение бывшей студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Федотова, освобождение девушки является проявлением заботы о будущем Карауловой с «изломанной судьбой».

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«Она понесла наказание, не сопоставимое по своей тяжести с тем, что она совершила», — отметил Федотов.

Ранее сообщалось, что отец Карауловой «в шоке» от решения суда.

Также до этого стало известно, что суд отпустил Караулову по УДО.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.