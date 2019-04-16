Опрос: уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум

70% жителей России склонны положительно оценивать историческую роль Иосифа Сталина, пишет РБК со ссылкой на мартовское исследование «Левада-центра».

Отмечается, что еще почти половина опрошенных готова оправдать сталинские репрессии и только 19% респондентов заявили о свое негативном отношении к Сталину.

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В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения руководителя СССР является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.

Ранее сообщалось, что худсвоет при мэрии Новосибирска одобрил проект установки памятника Сталину.