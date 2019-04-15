Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и в субботу

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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющие россиянам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу. Текст документа размещен на сайте правительства.

Отмечается, что раз в год россияне могут бесплатно проходить профилактический медицинский осмотр. Кроме того, граждане страны, которым необходима паллиативная помощь, смогут получить ее в независимости от региона проживания.

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«Сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований», — отмечается в постановлении.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской помощи.