ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой
Павел Бадамшин, адвокат бывшей студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщил, что ФСИН не одобрила ее условно-досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Во вторник, 16 апреля, Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство о ее досрочном освобождении.
«Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», — заявил Бадамшин.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после посещения Карауловой в колонии рассказала, что девушка раскаивается за свой поступок.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.