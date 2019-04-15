ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

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Павел Бадамшин, адвокат бывшей студентки МГУ имени М. В. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщил, что ФСИН не одобрила ее условно-досрочное освобождение, передает РИА «Новости».

Во вторник, 16 апреля, Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство о ее досрочном освобождении.

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«Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», — заявил Бадамшин.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после посещения Карауловой в колонии рассказала, что девушка раскаивается за свой поступок.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.