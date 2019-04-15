Шестилетний ребенок исчез в Тыве

Мальчик в возрасте шести лет пропал в селе Эрзин в республике Тыва. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

По данным ведомства, ребенок в воскресенье, 14 апреля, вышел на прогулку и не вернулся. Очевидцы сообщают, что мальчик с друзьями играл вблизи реки.

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Отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы спасатели-водолазы, оперативная группа пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и администрации.

Также в МЧС призвали не оставлять детей вблизи водоемов без присмотра.

Ранее сообщалось, что после побега заключенных из ИВС в Тыве объявлен план «Перехват».